Incautados casi 450 millones de dólares en una operación de Interpol contra el ciberdelito

La llamada operación Haechi VI, en la que estuvieron implicados entre otros Argentina, Brasil, China, Alemania, India, Portugal, España, Reino Unido o Estados Unidos, se llevó a cabo entre abril y agosto y estuvo centrada en siete delitos financieros cometidos por internet, precisó Interpol en un comunicado.

Eso incluye los mensajes de voz, las estafas románticas, la sextorsión en línea, el fraude de inversiones, el blanqueo de dinero obtenido por juegos ilegales en línea, la suplantación del correo corporativo y el fraude en el comercio electrónico.

En total, se recuperaron 342 millones de dólares en diferentes monedas, así como otros 97 millones en activos físicos y virtuales.

Entre otros dispositivos, para desmantelar estas redes se utilizó el sistema de intervención rápida en pagos de Interpol, un mecanismo puesto en marcha en 2022 para bloquear el producto del delito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Eso sirvió para requisar 6.600 millones de wones surcoreanos (equivalentes de 3,91 millones de dólares) que habían sido enviados a una cuenta en Dubai después de que una empresa siderúrgica de Corea del Sur se hubiera dado cuenta de que se habían falsificado los documentos de envío.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El responsable del centro de Interpol contra los delitos financieros y la corrupción, Theos Badege, destacó que "aunque mucha gente cree que los fondos perdidos por fraude y estafas son irrecuperables, los resultados de las operaciones Haechi demuestran que la recuperación es posible".