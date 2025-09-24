Inundaciones mortales golpean el este de la India a las puertas de su gran festival

La jefa del Gobierno del estado de Bengala Occidental, del que es capital Calcuta, de unos 15 millones de habitantes, dijo anoche a los medios de comunicación que al menos siete personas han muerto electrocutadas desde la noche del lunes al martes.

La cadena de televisión india NDTV y otros medios locales cifran el número de fallecidos en más de una decena, incluyendo a electrocutados y ahogados.

Según el Departamento Meteorológico de la India (IMD), la ciudad de Calcuta ha recibido en las últimas 24 horas más de 247 milímetros de agua, principalmente en el sur de la ciudad, ubicada en una zona de marismas en el extremo septentrional de la Bahía de Bengala.

Además del tráfico, con interrupciones de los servicios de metro, calles inundadas, decenas de vuelos retrasados; y la suspensión de clases en centros educativos; las lluvias han afectado a la organización del festival Durga Puja, que se celebra este año entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en la capital bengalí en honor a la diosa hindú Durga.

En el festival, los devotos adoran a la deidad de diez brazos para conmemorar su triunfo sobre un demonio mitológico. Durga simboliza el poder femenino, flanqueada por sus dos hijas y dos hijos, y el cuerpo del demonio bajo sus pies.

Las celebraciones de la capital bengalí fueron inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2021.

La destrucción de los preparativos ha supuesto un golpe para una ciudad que vive esta celebración como su principal seña de identidad.