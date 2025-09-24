Investigan presunto feminicidio de joven cuyo cuerpo fue hallado en un baldío en Paraguay

El cuerpo fue encontrado este martes, después de que la joven fue vista por última vez el domingo en su casa en Limpio, declaró a periodistas el fiscal Víctor Villaverde, que citó el testimonio de allegados a la víctima.

Villaverde informó que no hubo una denuncia de la desaparición de la joven, quien, aseguró, vivía junto a su hermano menor al cuidado de una madrina y una tía de su madre.

Según el funcionario, la joven "podría estar vinculada al consumo de sustancias prohibidas".

En referencia a la investigación, indicó que, "por las características" en el cuerpo, presuntamente "es un hecho de feminicidio, sin descartar -aclaró- todas las variables que puedan darse a lo largo de la investigación".

Consultado por periodistas, el director de Medicina Forense del Ministerio Público, Pablo Lemir, explicó que la adolescente falleció debido a una "asfixia por estrangulación manual" y que su cuerpo presentaba signos de "agresiones".

Por su parte, el jefe de la Comisaría de Limpio, José Acosta, declaró a la radio ABC Cardinal que la madre de la joven permanece desde noviembre pasado en prisión acusada de robo agravado, mientras que el padre falleció hace tres años.

De acuerdo con el Ministerio Público, entre enero y septiembre de este año se contabilizaron 28 feminicidios en Paraguay, que han dejado a 51 hijos huérfanos.