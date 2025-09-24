Israel insiste a la Flotilla que no permitirá el ingreso de barcos en "zona de combate"

"Tenemos otra propuesta para la flotilla Hamas-Sumud: si no se trata de provocación y de servir a Hamas, son bienvenidos a descargar cualquier ayuda que puedan tener en cualquier puerto de un país cercano fuera de Israel, desde donde pueda ser transferida pacíficamente a Gaza", dijo el Ministerio en un comunicado difundido en su cuenta de X.
Y agregó el Ministerio en tono irónico: "¿Se trata de ayuda o de provocación?".
La Global Sumud Flotilla, integrada por decenas de barcos que zarparon desde costas de España, Túnez e Italia con el objetivo de romper el bloqueo de Gaza, afrontó este miércoles su navegación "en alerta" hacia la franja palestina tras denunciar "al menos 13 explosiones" durante la noche del martes en su travesía.
La misión detalló este miércoles que los incidentes del martes concentraron "explosiones, enjambres de drones e interferencias en las comunicaciones", lo que causó «una urgente preocupación» por la seguridad de los participantes.
En la última semana, Israel ha vinculado integrantes de la flotilla Sumud – que componen más de 500 voluntarios de cuarenta nacionalidades- al grupo islamista Hamás, y aseguró que reciben "abiertamente" apoyo por su parte.
Tras estos últimos acontecimientos, la flotilla advirtió que cualquier ataque contra su misión constituiría "crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", y "violaría" las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, que exigen a Israel permitir y facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.