Israel insiste a la Flotilla que no permitirá el ingreso de barcos en "zona de combate"

Jerusalén, 24 de sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí se volvió a dirigir este miércoles a la Flotilla Global Sumud a la que le advirtió de que no permitirá el ingreso de barcos "en zonas de combate activas" ni "la violación de un bloqueo naval legal".