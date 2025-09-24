Israel mató al menos 33 gazatíes y dejó a 175 heridos el martes en nuevos bombardeos

Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, los muertos producto de la ofensiva israelí ascienden a 65.419, mientras que los heridos alcanzan las 167.160 personas.

Israel ha intensificado los ataques por tierra, mar y aire desde hace una semana, en un intento por tomar la capital del enclave, obligando a más de un millón de habitantes a desplazarse hacia el sur.

La organización islamista Hamás dijo este miércoles en un comunicado que todavía permanecen en la ciudad de Gaza 900.000 personas que "rechazan categóricamente los intentos de desplazamiento forzado hacia el sur, a pesar de los brutales bombardeos" y acusó a Israel de no estar haciendo llegar tiendas de campaña y servicios humanitarios en la supuesta "zona humanitaria" de Mawasi.

El Ministerio de Salud del enclave también alertó hoy de que los hospitales podrían dejar de funcionar en pocos días por el agotamiento de las reservas de combustible.

Además, la Media Luna Roja Palestina denunció que el Hospital Al Quds, en la ciudad de Gaza, permanece sitiado por el Ejército israelí, sin permitir la entrada ni salida de personas.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza.