Italia quiere que la flotilla entregue la ayuda humanitaria en Chipre sin llegar a Gaza

"Todo esto es gratuito, peligroso e irresponsable. No es necesario arriesgar la vida y entrar en un escenario de guerra para entregar una ayuda a Gaza que el Gobierno italiano podría haber llevado en pocas horas", aseveró Meloni ante los medios en Nueva York, antes de participar en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Por eso explicó que su vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, "está trabajando en otra propuesta de mediación" que consiste en entregar esta ayuda al Patriarcado latino de Jerusalén en la isla mediterránea de Chipre.

"El patriarcado después se asume la responsabilidad de entregarla. Es una propuesta que creo que cuenta con el respaldo del gobierno chipriota, israelí y obviamente italiano. Estamos esperando la respuesta de la flotilla", explicó la primera ministra.

Y planteó: "¿Porque, si no se acepta esta propuesta, cuál es la alternativa? ¿Forzar el bloqueo naval de Israel? ¿Y luego qué debería hacer el Gobierno italiano? ¿Mandar las naves de la Marina y declarar la guerra a Israel? Creo que estamos exagerando un poco".

Una flota de 42 naves con activistas y políticos se ha unido desde las costas de España, Túnez e Italia para cruzar conjuntamente el Mediterráneo y llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, desafiando así el bloqueo israelí sobre el enclave.

La pasada noche la flotilla denunció un nuevo ataque con drones, después de otro que sufrieron cerca de las costas de Túnez.

A bordo de esta flota internacional viajan 58 italianos, entre estos cuatro parlamentarios y eurodiputados de las formaciones de la oposición italiana, el Partido Demócrata, Alianza Verdes e Izquierda y del Movimiento Cinco Estrellas

El Gobierno italiano ha autorizado el envío de una fragata de la Marina que se encontraba en la zona para eventuales operaciones de socorro y el ministro de Defensa, Guido Crosetto, comparecerá en la mañana del jueves en el Parlamento para ilustrar la situación.

Meloni ha llamado a "todos" a la "responsabilidad", en particular a los parlamentarios italianos que se encuentran en la flotilla.

Esta mañana, algunos legisladores de los principales partidos de la oposición italiana ocuparon los escaños del Gobierno en la Cámara de los Diputados para protestar por el ataque con drones a la flotilla y exigir la comparecencia de la primera ministra.

"Yo no soy tonta. Lo que ocurre en Italia no tiene como objetivo aliviar el sufrimiento de la población de Gaza sino atacar al gobierno italiano. Encuentro objetivamente irresponsable usar el sufrimiento de Gaza para atacarnos", reprochó Meloni a sus rivales.