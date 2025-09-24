Italia reitera a Israel que debe garantizar la protección de la tripulación de la Flotilla

Tajani, que se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, fue informado del ataque a los buques de la Flotilla de Gaza que navegaban en el lago frente a la isla de Creta, informó una nota de Exteriores.

"Para garantizar su seguridad, el Ministerio de Asuntos Exteriores ya había notificado a las autoridades israelíes que cualquier operación encomendada a las fuerzas israelíes se llevaría a cabo de conformidad con el derecho internacional y el principio de absoluta cautela". añadió el comunicado-

La Flotilla informó este martes de "al menos 13 explosiones" y vuelo de "drones no identificados", además de "interferencias en las comunicaciones" en su travesía hacia la franja palestina en el Mediterráneo.

La organización denunció en un mensaje de su cuenta oficial de Telegram -que ha ido actualizando información durante este miércoles- que las explosiones se escucharon "en y alrededor de varios barcos de la Flotilla", además de reportar que múltiples tripulantes vieron "objetos que fueron lanzados sobre al menos diez barcos desde drones o aeronaves, provocando daños".

La Flotilla está integrada por 51 barcos, según la página de rastreo de la flotilla, incluidos los seis atracados en Grecia que esperan unirse a las delegaciones que salieron de España, Túnez e Italia para proseguir todos juntos su travesía hacia Gaza. "El ataque duró un par de horas y tenía como objetivo desgastar psicológicamente a las personas que se encontraban en los barcos por la noche, en la oscuridad, en mar abierto", afirmó a los medios la portavoz de los barcos italianos de la Flotilla, Maria Elena Delia.

Y agregó: "Nos han atacado al menos quince drones. Primero han descargado sustancias urticantes, luego han lanzado bombas sónicas y, por último, se han estrellado contra los barcos. Hay cuatro o cinco dañados, entre ellos el nuestro, y ya no podrán navegar", añadió.

La portavoz pidió la intervención del Gobierno ante "un acto criminal contra una flota civil". "No nos dejaremos intimidar, porque sabemos que navegamos con total legalidad, y seguiremos adelante con nuestro viaje hacia Gaza para llevar ayuda a la población agotada", subrayó.