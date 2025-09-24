Japón permitirá usar libros de texto totalmente digitales para 2030

Un grupo de trabajo del Ministerio de Educación japonés aprobó la medida, aunque todavía podrán presentarse enmiendas durante la sesión de la Dieta (el Parlamento nipón) a partir de 2026.

La decisión permitirá que las juntas educativas locales elijan entre tres opciones: libros de texto totalmente digitales, totalmente en papel, o un formato híbrido, que ya está en funcionamiento en algunas escuelas.

Hasta ahora, los libros de texto digitales que se usan en Japón son copias exactas de libros de texto en papel, y no necesitan una aprobación separada de las autoridades ya que funcionan como apoyo a la versión impresa.

Sin embargo, una vez se comiencen a usar libros de texto que sean digitales en origen, los materiales tendrán que ser aprobados por las autoridades competentes, para asegurar su calidad.

Según Kyodo, algunos expertos temen que el uso de libros digitales contribuya a generar problemas de visión y otros problemas de salud entre los estudiantes.