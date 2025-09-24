La actividad económica de Argentina se contrae un 0,1 % intermensual en julio

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB), muestra, sin embargo, una recuperación del 2,9 % en comparación con julio de 2024, la décima subida interanual consecutiva que se da desde un muy mal desempeño económico el año pasado.

En el séptimo mes del año los diversos sectores económicos de Argentina operaron en un escenario de relativa estabilidad de precios, que en julio registraron un alza del 1,9 % con respecto a junio y una desaceleración al 36,6 % en términos interanuales.

Sin embargo, la demanda en diversos sectores registró un débil comportamiento.

De acuerdo con el informe difundido este miércoles, doce del total de 16 sectores que aportan a la medición lograron en julio una recuperación en términos interanuales, entre ellos, la actividad financiera (+23,2 %) y la minería (+13,4 %).

La mayor caída interanual en julio se dio en la pesca, que tuvo un desplome del 85,7 % interanual, muy afectada por un conflicto sectorial.

Por su peso en la actividad económica también destacó la caída interanual del 1,8 % en la actividad manufacturera.

El informe no incluye datos sobre el desempeño intermensual de cada sector, pero, de acuerdo a datos del Indec difundidos días atrás, la actividad industrial registró en julio una caída del 2,3 % en comparación con junio, mientras que la construcción bajó un 1,8 %.

De acuerdo a los datos del Indec, la actividad económica acumuló en los primeros siete meses del año un avance del 5,6 %.

En 2024, en el contexto del severo ajuste puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei, el PIB de Argentina se contrajo 1,7 %, su peor desempeño desde 2020, cuando la actividad se había desplomado un 9,9 % en medio de la pandemia de la covid-19.

De acuerdo a los economistas privados, que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2025 la economía argentina crecerá un 4,4 %, mientras que el Gobierno proyecta un alza del 5,4 %.

"Hacia adelante, vemos un escenario más complejo: el contexto macroeconómico se deterioró, y a nivel político también comienzan a surgir grietas en el Gobierno, llevando a un aumento general de la incertidumbre", señaló la consultora Orlando Ferreres en un informe.

De acuerdo a la consultora, e oficialismo apuesta a que un buen resultado en los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre "ayude a reacomodar las expectativas y a ordenar la marcha económica".