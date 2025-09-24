La autoridades alemanas investigan el balance de Gerresheimer, que se desploma en bolsa

La BaFin informó este miércoles de que el 18 de septiembre inició un control del balance del ejercicio económico 2023/24 de Gerresheimer , que terminó a finales de noviembre de 2024.
"Hay indicios concretos de que Gerresheimer ha violado las normas contables", consideran las autoridades alemanas de supervisión financiera.
Las acciones de Gerresheimer se desplomaron a mediodía más de un 16 %, hasta 35,78 euros, en el índice de empresas medianas MDAX de la Bolsa de Fráncfort.
La BaFin añade que ha iniciado esta investigación porque Gerresheimer supuestamente incluyó en el balance ingresos por facturación de algunos contratos con clientes, aunque todavía no había realizado las ventas.
