La Bolsa de Londres sube un 0,29 % gracias a compañías de materias primas

El índice principal londinense, el FTSE-100, sumó 27,11 puntos hasta los 9.250,43, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, cerró prácticamente plano y cedió un 0,02 %, o 4,83 puntos, hasta los 21.690,52.

Las ganadoras de la sesión fueron las mineras Antofagasta, que creció un 9,26 %, y Anglo American, que subió un 4,70 %, seguidas de la contratista de defensa Babcock International, que aumentó un 4,33 %.

En el apartado de pérdidas, lideraron la compañía de alquiler de equipamiento Ashtead Group, que retrocedió un 2,33 %, junto a la ingeniera IMI Group, que cayó un 2 %, y la sociedad de productos y tecnología médica ConvaTec, que perdió un 1,84 %.