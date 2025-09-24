La Bolsa española sube el 0,24 % impulsada por Indra y el tono positivo de los bancos

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ganó 36,4 puntos, ese 0,24 %, y cerró en los 15.194 enteros. En lo que va de año avanza el 31,04 %.
De los grandes valores, la petrolera Repsol subió el 3,13 %, como el segundo valor más alcista del IBEX; el grupo financiero BBVA, el 1,3 %, y Banco Santander, el 0,59 %.
La eléctrica Iberdrola cerró sin cambios (0,0 %) y el gigante textil Inditex bajó el 1,27 % y Telefónica se dejó el 0,46 %.
El selectivo español abría con descensos ligeros, tras la advertencia del presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Jerome Powell, sobre el elevado precio de algunos activos, que llevó a Wall Street a cerrar con pérdidas en la víspera. Posteriormente se recuperó y logró cerrar en positivo.
