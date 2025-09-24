La Bolsa española sube el 0,24 % impulsada por Indra y el tono positivo de los bancos

Madrid, 24 sep (EFE).- La Bolsa española sumó el 0,24 % este miércoles, a las puertas de los 15.200 puntos, impulsada por el fuerte ascenso de la tecnológica Indra (4,65 %) y el comportamiento alcista del sector bancario y pese al debilitamiento de la confianza empresarial en Alemania.