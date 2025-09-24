La canciller de Ecuador intervendrá mañana en la ONU en lugar del presidente Noboa

Sommerfeld "intervendrá en representación del Ecuador, ante la Asamblea General de la ONU, mañana jueves 25 de septiembre, a las 7h30 u 8h00 PM (hora NY) aproximadamente", dijo a EFE una fuente diplomática.

La titular de la diplomacia ecuatoriana está desde el lunes en Nueva York, donde ha participado en reuniones de ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y otra sobre migraciones, así como en encuentros con sus homólogos de Grecia y Chipre, Giorgos Gerapetritis y Constantinos Kombos, respectivamente.

Noboa se trasladó la madrugada de este miércoles a la ciudad de Otavalo, en Imbabura, la provincia donde se han registrado la mayor cantidad de bloqueos de vías y donde hubo violentas manifestaciones el pasado lunes, en el marco del paro convocado por la Conaie.

El presidente estaba en la provincia andina de Cotopaxi, pues desde el pasado 13 de septiembre trasladó de forma temporal la sede del Ejecutivo a su capital, Latacunga, en momentos en que aumentaban los reclamos por la eliminación del subsidio al diésel.

Sectores indígenas —en su mayoría de Cotopaxi— consideraron una provocación la decisión de Noboa y, en una marcha el lunes pasado, intentaron exigir su salida del lugar. Sin embargo, las fuerzas del orden mantenían resguardada la ciudad, por lo que no lograron ingresar, mientras que en paralelo decenas de personas marcharon en apoyo al Gobierno.

En los hechos violentos del lunes en Otavalo, cientos de manifestantes atacaron un destacamento policial, dañaron su infraestructura y quemaron vehículos policiales y particulares.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, calificó de "terroristas" los ataques en Otavalo, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas dos venezolanos señalados como presuntos integrantes del Tren de Aragua, la banda delictiva transnacional y catalogada por el Gobierno de Noboa como organización "terrorista".

Un altísimo despliegue de seguridad, incluidas tanquetas militares, se evidenció este miércoles en Otavalo.