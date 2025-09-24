La Colección Brown recoge la representación humana en el arte en una exhibición en Londres

Londres 24 sept (EFE).- La Colección Brown, del artista británico Glenn Brown, abrió este miércoles en Londres con una exposición que recorre la representación en el arte del ser humano del siglo XVII al XX, a través de la pintura, dibujo o escultura, y explora las emociones a lo largo de la historia.