La moneda iraní toca fondo ante el inminente retorno de las sanciones de la ONU

El rial llegó a cotizarse hoy a 1.075.000 por dólar en el mercado libre, por encima de los 1.040.000 registrado ayer martes, según precios confirmados por casas de cambio.

El anterior récord de desplome de la moneda iraní se registró el 7 de abril, cuando el tipo de cambio cayó a 1.0580.000 por dólar, en medio de las tensiones con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní.

El mínimo histórico de hoy se registró un día después de que Jameneí rechazara negociar con EE. UU. y a pocos días del restablecimiento de sanciones de Naciones Unidas contra Teherán por su programa nuclear.

“En la situación actual, negociar con el Gobierno de Estados Unidos no nos aporta ningún beneficio ni tampoco nos libra de ningún perjuicio”, dijo anoche la máxima autoridad política y religiosa de Irán en un discurso televisado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Naciones Unidas reimpondrá las sanciones en la madrugada del sábado contra la República Islámica -proceso puesto en marcha por Francia, Alemania y Reino Unido (E3)- si no se alcanza un acuerdo antes acerca del programa nuclear iraní.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los países europeos consideran que Teherán no ha cumplido con los compromisos de limitar su programa nuclear adquiridos en el acuerdo alcanzado en 2015, que limitaba el programa iraní y que fue abandonado por Estados Unidos en 2018, mientras que Irán ha repetido que el E3 no ha cumplido con su parte del trato.

Las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos se encuentran suspendidas desde la guerra de los 12 días entre la República Islámica e Israel en junio, en la que Washington participó con el bombardeo de tres instalaciones atómicas iraníes.