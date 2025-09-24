La Oficina de Derechos Humanos de la ONU pide investigar ataques y acoso a la Flotilla

Ginebra, 24 sep (EFE).- La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este miércoles que se investiguen los ataques y hostigamientos con drones y otros objetos que ha sufrido la FLotilla Global Sumud con destino a Gaza, en la que viajan entre otros la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y la activista sueca Greta Thunberg.