La Oficina de Derechos Humanos de la ONU pide investigar ataques y acoso a la Flotilla

"Los ataques y amenazas contra quienes intentan entregar ayuda y apoyar a los cientos de miles de personas en Gaza que sufren hambruna e inanición son inadmisibles", señaló en un comunicado el portavoz de la oficina de la ONU Thameen Al-Kheetan.
También subrayó que los ataques denunciados "deben cesar y los responsables de las violaciones deben rendir cuentas".
El portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk recordó el llamamiento de éste a que Israel levante urgentemente el bloqueo impuesto sobre Gaza, para permitir la entrada de bienes de primera necesidad por todos los medios posibles.
Tripulantes de la flotilla denunciaron nuevos ataques en la noche del martes al miércoles, con explosiones y vuelos de drones no identificados.
La flotilla está formada actualmente por medio centenar de embarcaciones, que zarparon desde puertos mediterráneos como Barcelona, de Ginebra y ciudades costeras de Italia y Túnez.