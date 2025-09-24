La OMS eleva a 35 el número de muertos por el último brote de ébola en la RD del Congo

Según el último boletín difundido este miércoles por la oficina de la OMS para África subsahariana, se han registrado 47 casos confirmados (incluyendo 25 fallecimientos) y diez sospechosos (que presentaban síntomas y vínculos epidemiológicos con otros infectados pero murieron antes de que se les pudieran hacer las pruebas para confirmarlos).

Esto supone una tasa de mortalidad del 61,4 % en un brote que ha afectado, por ahora, sólo a la zona de salud de Bulape y que ha golpeado sobre todo a niños, granjeros y amas de casa. Asimismo, el grupo de edad más sacudido (23 %) son los menores de 0 a 9 años.

A fecha del 21 de septiembre, se habían identificado un total de 1.180 contactos. De éstos, 94 completaron los 21 días de seguimiento requerido, mientras que el resto sigue bajo supervisión.

"El brote muestra una tendencia decreciente de casos en la última semana (11 nuevas infecciones desde el pasado día 15). No obstante, la atención se mantiene elevada y las actividades de respuesta siguen en curso", señaló la OMS.

Entre estas medidas para contener el brote, se encuentran "la detección temprana de casos, el aislamiento, la gestión de los casos, el rastreo de contactos, la vacunación, la comunicación de riesgos y la implicación de la comunidad", añadió.

Este es el decimosexto brote de ébola declarado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976, y el primero en la provincia de Kasai desde 2008.

La estrategia de las autoridades congoleñas, con apoyo de la Unión Africana (UA) y de la OMS, contempla la vigilancia inmediata de todos los contactos directos o indirectos de los enfermos y fallecidos, así como la administración de la vacuna.

Esta semana, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) alertó de que se necesitan recursos de manera urgente para hacer frente al brote y pidió a la comunidad internacional 20 millones de francos suizos (unos 21,4 millones de euros).

El ébola es una fiebre hemorrágica grave que se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas y animales infectados, con una tasa de mortalidad que, según la OMS, oscila entre el 60 % y el 80 %.