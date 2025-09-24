La oposición 'ocupa' el Parlamento y pide explicaciones a Meloni por ataque a la Flotilla

Al inicio de la sesión parlamentaria, el Partido Demócrata (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Alianza Verde e Izquierda (Avs) condenaron de forma unánime el "ataque aberrante e inaceptable" sufrido esta madrugada por las embarcaciones de la flotilla y pidieron al Gobierno que garantice la protección de los ciudadanos italianos y las tripulaciones.

Los portavoces de las tres formaciones solicitaron también la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces de la Cámara para debatir el ataque, mientras Stefania Ascari (M5S) anunciaba que bloquearían “por todos los medios” los trabajos parlamentarios tanto en el pleno como en las comisiones.

El presidente de la Cámara, Lorenzo Fontana, accedió a adelantar la Junta de Portavoces, inicialmente prevista para esta tarde, al final de la sesión matutina, pero algunos diputados 'ocuparon' el hemiciclo y los escaños del gobierno como señal de protesta, reiterando que continuarán hasta que el Ejecutivo comparezca para dar explicaciones, según los medios locales.

"Solicitamos la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces porque lo que ocurrió anoche no es solo un acto de intimidación, sino un ataque no solo a la operación humanitaria, sino también a nuestro país", dijo la jefa del grupo del PD en la Cámara de Diputados, Chiara Braga.

La petición fue recogida por el Gobierno, que expresó su inmediata disponibilidad para que el ministro de Defensa, Guido Crosetto, comparezca mañana, jueves, ante el pleno de la Cámara.

Previamente, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, reveló que había solicitado a la Embajada de Italia en Tel Aviv que reiterase la solicitud ya realizada con anterioridad al Gobierno israelí para garantizar la absoluta protección de las tripulaciones tras el nuevo ataque a la Flotilla Global Sumud.

Tajani, que se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, fue informado del ataque a los buques de la Flotilla de Gaza que navegaban en el lago frente a la isla de Creta, informó una nota de Exteriores.

"Para garantizar su seguridad, el Ministerio de Asuntos Exteriores ya había notificado a las autoridades israelíes que cualquier operación encomendada a las fuerzas israelíes se llevaría a cabo de conformidad con el derecho internacional y el principio de absoluta cautela", se añade en el comunicado.

La Flotilla informó este martes de "al menos 13 explosiones" y vuelos de "drones no identificados", además de "interferencias en las comunicaciones" en su travesía hacia la franja palestina en el Mediterráneo.

La organización denunció en un mensaje de su cuenta oficial de Telegram que las explosiones se escucharon "en y alrededor de varios barcos de la Flotilla", además de reportar que múltiples tripulantes vieron "objetos que fueron lanzados sobre al menos diez barcos desde drones o aeronaves, provocando daños".

La Flotilla está integrada por 51 barcos, según la página de rastreo de la flotilla, incluidos los seis atracados en Grecia que esperan unirse a las delegaciones que salieron de España, Túnez e Italia para perseguir todos juntos su travesía hacia Gaza.