La sueca Anna Breman, primera mujer y extranjera al mando del banco central de N.Zelanda

Breman, que presidirá el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda tras una importante reestructuración, fue elegida entre 300 candidatos alrededor del mundo, según explicó la ministra neozelandesa de Finanzas, Nicola Willis, al presentarla en una rueda de prensa.

La designada ocupa desde 2019 el puesto de vicegobernadora del Banco Central Sueco, el Riksbank, y "llega a Nueva Zelanda con una impresionante combinación de habilidades técnicas y experiencia en liderazgo organizacional", según un comunicado de Wellington.

Una vez asuma el cargo se espera un compromiso de cinco años al frente del banco, que ha sido objeto de críticas en los últimos meses por la gestión en Nueva Zelanda, que enfrenta alta inflación, estancamiento económico y aumento del costo de vida.

Breman -que fue economista jefe de grupo en el banco comercial sueco Swedbank- trabajó antes en el Ministerio de Finanzas de su país, en el Banco Mundial y como economista académica en Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Wellington destacó que la nueva gobernadora tiene un doctorado en Economía por la Escuela de Economía de Estocolmo y que resultó vencedora en el proceso de selección, basado en criterios como liderazgo empresarial, credenciales técnicas, resiliencia personal y capacidad cultural.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En sus primeras declaraciones a la prensa, la ejecutiva sueca aseguró que el banco se mantendrá enfocado en lograr una inflación más baja, sin hacer comentarios sobre política monetaria, según reseña la cadena pública Radio Nueva Zelanda.

Breman dijo que hay tres áreas principales de responsabilidad en la institución, entre ellas la estabilidad de precios, la supervisión del sistema económico y la garantía de un sistema de pagos seguro y eficiente.