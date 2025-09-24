La tormenta Humberto se forma al este de Puerto Rico y podría ser huracán el sábado

Miami (EE.UU.), 24 sep (EFE).- La tormenta Humberto, el octavo ciclón de la actual temporada del Atlántico, se formó este miércoles unos 1.100 kilómetros al este de Puerto Rico, y se prevé que pueda convertirse en huracán a partir del sábado, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.