'La voz de Hind' se eleva en San Sebastián: España es "el país más valiente de Occidente"

La película de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, ganadora del León de Plata del pasado Festival de Venecia, se ha emitido en la sección 'Perlas' de San Sebastián en presencia de dos de sus intérpretes, Motaz Malhees y Saja Kilani.
"Os queremos, vemos lo que hacéis, creo que este país es el más valiente de Occidente. Cuidad vuestros corazones y contad esta historia", ha dicho Malhees en una pequeña alocución antes de comenzar la proyección. "Y si vais a la manifestación, nos vemos allí", ha añadido su compañera de reparto.
Así, una vez que acabe la película, está previsto que el público se una a otros manifestantes para un acto reivindicativo al que han expresado su adhesión cientos de cineastas, entre ellos directores y actores como Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Antonio de la Torre y Maribel Verdú.
La protesta, organizada por la comunidad palestina en el País Vasco y respaldada por organizaciones del sector cinematográfico y entidades sociales, se celebrará justo después de la proyección en el festival de la película que relata la muerte de una niña palestina de seis años durante un ataque israelí, con la grabación real de sus llamadas a los servicios de emergencias.
