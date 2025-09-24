'La voz de Hind' se eleva en San Sebastián: España es "el país más valiente de Occidente"

San Sebastián (España), 24 sep (EFE).- 'La voz de Hind' se ha elevado este miércoles en el Festival de San Sebastián (norte de España) con la proyección de esta película sobre una niña asesinada en Gaza que "nunca debió ser silenciada", dijeron en la presentación sus actores, que agradecieron los gestos de solidaridad de la sociedad española: "Sois el país más valiente de Occidente".