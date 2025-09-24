Lecornu pretende mantener el diálogo con sindicatos pese a la nueva llamada a la huelga

En un comunicado emitido tras los encuentros que mantuvo durante este miércoles con la patronal y los sindicatos, el gabinete del primer ministro señaló que Lecornu también va a continuar ese diálogo en paralelo con las fuerzas políticas.

"El primer ministro les aseguró que no tenía intención de imponer su voluntad, sino de avanzar en colaboración con ellos. Les expresó su confianza en la democracia social y el paritarismo", señaló la oficina del primer ministro.

En ese mensaje no hay detalles sobre las posiciones del nuevo líder del Gobierno francés -que fue nombrado el 9 de septiembre y aún no ha presentado un nuevo gabinete de ministros- respecto a sus prioridades para los presupuestos de 2026, que tienen como principal desafío la reducción del elevado déficit público.

Tampoco sobre sus plazos, más allá de indicar que "presentará el proyecto global a su debido tiempo, teniendo en cuenta todas las consultas que haya realizado".

Pese a esa falta de detalles, en un aparente gesto hacia a los sindicatos tras sus quejas por la ausencia de respuesta a sus reivindicaciones, el primer ministro dice ser "muy consciente de las preocupaciones y angustias de los trabajadores del país, a las que habrá que dar respuestas justas"

Junto a las consultas, el primer ministro va a pedir por correo a los agentes sociales que aporten sus visiones y posibles soluciones a los problemas de cinco áreas.

Se trata del financiamiento de la protección social; la reindustrialización de Francia y la soberanía económica; las condiciones laborales y la calidad de la vida en el trabajo; el refuerzo de la paridad y la modernización del mercado de trabajo.