Li Qiang pide a la UE evitar la “politización” económica en su reunión con Von der Leyen

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, instó este miércoles en Nueva York a que la Unión Europea no “politice ni convierta en un asunto de seguridad” las cuestiones comerciales e inversoras, en una reunión mantenida con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en el marco de la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en la sede de Naciones Unidas.