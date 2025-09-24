Llegan a Reino Unido los primeros migrantes bajo el nuevo acuerdo migratorio con Francia

Un portavoz ministerial aseguró, de acuerdo con medios británicos, que este movimiento era parte de los "primeros pasos críticos" de este programa piloto, aprobado el pasado mes de julio, y con el que el Reino Unido ya ha devuelto a Francia a cuatro migrantes desde la pasada semana.

Este acuerdo permite a Londres retornar al país vecino a un migrante que haya cruzado desde allí a territorio británico de manera ilegal a cambio de aceptar a un solicitante de asilo procedente de Francia, siempre que no haya intentado cruzar antes el Canal de la Mancha y tenga vínculos familiares en el Reino Unido.

"Este es un mensaje claro a las bandas de tráfico de personas: no se tolerará la entrada ilegal en el Reino Unido", dijo el portavoz ministerial.

"Seguiremos deteniendo y expulsando a quienes lleguen en embarcaciones pequeñas", agregó.

Pese a la entrada en vigor del acuerdo, las cifras de migrantes que intentan cruzar a diario el Canal de la Mancha de manera irregular para llegar al Reino Unido siguen siendo altas.

El pasado 19 de septiembre, al día siguiente de que se produjesen las primeras deportaciones de migrantes bajo el programa con Francia, 1.072 personas intentaron atravesar el Canal de la Mancha en trece embarcaciones distintas.

Esto eleva a 32.188 el número de personas que han cruzado el Canal de la Mancha de manera irregular en lo que va de 2025, de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el ministerio británico del Interior.