Los hutíes del Yemen reivindican ataque con drones que provocó 20 heridos en sur de Israel

El portavoz castrense de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que la unidad de vehículos aéreos del movimiento chií llevó a cabo "una operación militar de alta calidad con dos drones dirigida contra dos objetivos del enemigo israelí", que no especificó, en la zona de Eilat.

"La operación logró su objetivo con éxito, gracias a Dios, mientras que los sistemas de interdicción no lograron interceptarla", celebró Sarea.

De acuerdo con el portavoz, este ataque fue lanzado en respuesta a la guerra en la Franja de Gaza y a los múltiples bombardeos de Israel contra posiciones de los hutíes en diferentes partes del Yemen, incluida la capital, Saná.

Añadió que esta es la segunda operación de este tipo en las últimas 24 horas, ya que el martes por la mañana los hutíes dispararon "varios drones" contra objetivos militares de Israel también en Eilat y la localidad sureña de Beersheba.

"No nos detendremos, con la ayuda de Dios Todopoderoso, hasta que cese la agresión y se levante el asedio", dijo Sarea mientras se dirigía a los palestinos de la Franja de Gaza.

El servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom (MDA), informó que al menos veinte personas resultaron heridas, dos de ellas en estado grave, por el bombardeo de un dron lanzado desde Yemen contra la ciudad de Eilat.

Se trata del segundo dron disparado desde Yemen que impacta en esta ciudad sureña de Israel en menos de una semana. El pasado jueves, 18 de septiembre, un dron lanzado por los rebeldes hutíes impactó en un hotel de Eilat, sin dejar heridos ni víctimas mortales.

El Ejército israelí reconoció en un comunicado que hizo intentos por interceptar el vehículo aéreo no tripulado, pero que no lo logró.