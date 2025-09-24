Lula se reúne con Zelenski y vuelve a defender una "solución negociada" a la guerra

Lula le transmitió a Zelenski, con quien apenas se ha reunido en una ocasión anterior, su "convicción" de que no habrá una "salida militar" al conflicto y reafirmó su apuesta por una negociación que "tome en cuenta las preocupaciones de seguridad de los dos lados", según un comunicado de la Presidencia.

En ese sentido, expresó su respaldo al proceso de diálogo iniciado en mayo en Estambul (Turquía), así como a las conversaciones celebradas con la mediación del Gobierno de EE.UU. en Washington y Alaska.

Además, recordó la creación por parte de Brasil y China del Grupo de Amigos de la Paz que busca impulsar la negociación.

Acordar las condiciones para un alto el fuego sería "un primer paso" para avanzar por ese camino, dijo Lula en la reunión, realizada a petición del presidente ucraniano.

Por otro lado, y siempre según el lado brasileño, Zelenski compartió novedades del campo de batalla y le agradeció a Lula sus "esfuerzos" para lograr la paz.

La relación entre los dos líderes ha estado marcada por las tensiones debido a sus diferencias de opinión sobre las causas y las soluciones a la guerra.

En un inicio, Lula evitó criticar directamente al presidente ruso Vladímir Putin, de quien es socio en el grupo de países emergentes BRICS, y repartió la culpa por el estallido del conflicto entre los dos bandos.

Zelenski, por su parte, llegó a rechazar la iniciativa de Brasil y China de mediar en la guerra y tachó la posición del mandatario sudamericano de "original".