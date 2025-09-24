Macron: si hay más provocaciones de Rusia en territorio OTAN, la reacción será más fuerte

Se trata de "hacer lo que hemos planificado", explicó Macron en una entrevista radiotelevisada por France 24 y RFI en la que no quiso dar más detalles sobre la forma que podrían tener esa reacción por razones de confidencialidad y de estrategia.

En cualquier caso, insistió en que "si hubiera nuevas provocaciones, subiríamos en un grado" la respuesta y recalcó que habría que "reaccionar de forma un poco más fuerte".

También defendió que hasta ahora "la OTAN ha reaccionado de forma proporcionada" a las incursiones de drones en Polonia y en Rumanía y a las de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia: "No vamos a abrir el fuego frente a esto".

En cualquier caso, consideró que está justificado que los aliados hayan incrementado su "postura de defensa" y, a ese respecto, recordó que Francia ha enviado dos aviones de combate Rafale de refuerzo a Polonia.

Acerca del riesgo de una escalada con estos incidentes, el presidente francés hizo hincapié en que lo que quiere Rusia es señalar a los países europeos de la OTAN para que se preocupen de su propia seguridad y desatender la ayuda a Ucrania, después de que hayan puesto en pie la llamada Coalición de Voluntarios para dar garantías de seguridad a ese país en caso de alto el fuego.

Frente a eso, dijo que los miembros de la Alianza Atlántica tienen que demostrar que pueden proteger al mismo tiempo a Ucrania y sus propios espacios aéreos.

"Es importante -afirmó- que seamos creíbles y que estemos unidos" frente a Rusia, que es "una potencia de desestabilización".

Macron insistió en que no ve una disponibilidad por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, para un alto el fuego, y contrastó esa posición con la de Ucrania.

En cuanto al aparente cambio de posición del presidente estadounidense, Donald Trump, Macron señaló que "es interesante" el "cambio" en su análisis. A partir de ahí, estimó que hay "un compromiso" de Estados Unidos para participar en las garantías de seguridad acordadas por la Coalición de Voluntarios y señaló que se va a trabajar en esa cuestión.

A juicio de Macron, la nueva posición de Trump "claramente abre una nueva perspectiva", al constatar la capacidad de Ucrania de resistir y la "capacidad colectiva" de sus socios para "hacer más".