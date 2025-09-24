Matarella y Cinecittá despiden a Cardinale, artista extraordinaria y la estrella más bella

Claudia Cardinale fue musa de grandes directores del cine italiano, como Luchino Visconti o Federico Fellini, y apareció en títulos emblemáticos como '8½., 'Il Gattopardo', 'Rocco e i suoi fratelli' o 'C'era una volta il West'.

Mattarella la definió como "una artista extraordinaria, protagonista inolvidable de películas italianas e internacionales, siempre muy querida por el público y muy apreciada por los grandes directores" y destacó que "su expresividad, su elegancia y su capacidad interpretativa han dejado huella en la historia del cine italiano y mundial".

"Fue quizás la estrella más bella del momento más bello y rico de nuestro cine", aseguraron, por su parte, los responsables de Cinecittá, que también subrayaron que "su elegancia y su talento libre e inclasificable dieron vida a las películas de los más grandes, con los que trabajó".

"Fellini, Visconti, Monicelli, Leone, Zurlini, Cavani, Ferreri, Comencini y muchos otros, grandes nombres del cine internacional, la vital asociación con Pasquale Squitieri, no solo han erigido una figura mítica de actriz, sino que, en las secuencias que idealmente podemos montar de sus apariciones, constituyen un capítulo aparte de la historia del cine", indicaron en una nota.

Muchas películas de esta "extraordinaria actriz se rodaron en Cinecittà. Y Cinecittà, un edificio ideal de sueños y visiones, tiene en Claudia Cardinale uno de sus pilares fundamentales", agregaron.

También la Asociación General Italiana del Espectáculo (Agis) expresó en un comunicado "su más sentido pésame por el fallecimiento de Claudia Cardinale, extraordinaria intérprete y figura emblemática del cine italiano en el mundo".

"Con su carismática presencia y su sensibilidad artística, ha dado vida a personajes memorables, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva del país y ocupando un lugar especial en el corazón del público que la ha amado de manera especial", añade la nota.

" Desde hoy hay menos belleza en el mundo. Claudia Cardinale, a quien tuve la suerte de conocer, era una persona acogedora, con una sonrisa y una amabilidad inolvidables", escribió el actor Alessandro Gassmann, hijo del gran interprette Vittorio Gassman.

Tras la noticia de su muerte anoche, el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, la recordó como "la personificación de una gracia completamente italiana".

"Con la muerte de Claudia Cardinale, desaparece una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos. La personificación de una gracia completamente italiana y de una belleza especial que, a lo largo de su larga carrera, participó en más de 150 películas, algunas de las cuales son consideradas hitos del cine de autor", escribió Giuli en su cuenta de X.