Mauritania desmantela una red que organizaba viajes clandestinos hacia Canarias

Nuakchot, 24 sep (EFE).- Las autoridades mauritanas desarticularon este miércoles una red integrada por tres sospechosos acusados de organizar la migración clandestina hacia las Islas Canarias, en España, informó la Policía de Mauritania en un comunicado.