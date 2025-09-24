Mercados argentinos reaccionan al alza tras promesa de apoyo financiero de Estados Unidos

El índice S&P Merval de las acciones líderes argentinas registraba hacia la mitad de la jornada una escalada del 3,17 %.

Por su parte, el índice general S&P BYMA subía un 3,26 %.

Los bonos soberanos en dólares, que arrastraban pérdidas este mes de entre el 21 % y el 29 %, avanzaban este miércoles entre un 3,2 % y un 5,4 %.

En sintonía, el índice de riesgo país de Argentina caía este miércoles, por tercer día consecutivo, a 917 puntos básicos.

La positiva reacción de los mercados se dio después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara este miércoles que negocia un programa de intercambio de divisas (líneas de 'swap') por 20.000 millones de dólares.

Entre las promesas de ayuda financiera al país sudamericano, Bessent también aseguró que el Tesoro "está listo" para comprar bonos soberanos en dólares de Argentina y dispuesto a otorgar un "importante crédito 'stand-by' -cuyo volumen no precisó- a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF, por sus siglas en inglés).

La cotización del dólar estadounidense en el estatal Banco Nación cayó este miércoles hasta un 2 %, aunque luego moderó su bajada y operaba a 1.360 pesos por unidad para la venta.