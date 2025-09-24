México analiza medidas adicionales ante plaga ganadera por cierre de frontera con EE.UU.

Cuestionada sobre el reciente brote que se registró en el norteño estado de Nuevo León, la mandataria señaló que desde el momento en que se detectó, las autoridades tomaron las medidas adecuadas para evitar una propagación.

"Se están evaluando acciones adicionales por este caso. Fue un ejemplar que no pudo ser detectado porque tenía el inicio, entiendo, cerca del ariete que se le pone a los animales. No pudo ser detectado previo y en el transporte ocurrió ya la detección, se detectó de inmediato y se hicieron las medidas que normalmente se hacen en estos casos", precisó.

Durante su conferencia de prensa matutina, la gobernante mexicana afirmó que tras el caso detectado se están tomando "acciones todavía mayores".

México es uno de los principales proveedores de ganado bovino en pie hacia Estados Unidos, con exportaciones que superan el millón de cabezas al año.

Hasta ahora, la industria ha calculado pérdidas por 1.300 millones de dólares, según datos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que ha informado de la interrupción del envío a Estados Unidos de al menos 650.000 cabezas de ganado por el cierre generado ante la proliferación en el sureste mexicano del gusano barrenador.

Sheinbaum también confió en que pese a este nuevo caso, la frontera con Estados Unidos pueda ser reabierta en noviembre, como se tiene estimado.

"No ha habido ninguna notificación por parte de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos que no tenga que ver O sea, que cambie esta condición", apuntó.

Recordó que existe un equipo técnico de EE.UU. en México, además de la planta de moscas para poder controlar la plaga, la cual va a iniciar en próximas fechas su instalación.

“Hay un equipo aquí y la mayoría ha regresado, hay un reporte técnico y sobre eso se va a basar la decisión”, apuntó.