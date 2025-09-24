México emite alerta a propietarios de 20.000 'no breaks' por riesgo de sobrecalentamiento

En un comunicado, la oficina de protección al consumidor de México explicó que el llamado a revisión aplica para los Mini UPS (no break) para modem 5000 mAhX2, marca Steren, modelo NB-050, lote PO 48883 al PO 50275, que fueron adquiridos después de septiembre de 2024.

La dependencia precisó que el sobrecalentamiento excesivo del dispositivo durante su uso, "podría causar daños propios y a otros equipos, así como quemaduras a las personas usuarias por contacto".

Ante ello y como contramedida, Electrónica Steren anunció que las y los consumidores podrán acudir a cualquier tienda física para recibir ayuda e identificar si su equipo corresponde a este lote.

No obstante, señaló que hasta el 8 de agosto pasado, la empresa no ha recibido reporte de lesiones o daños a personas.

Sin embargo, la empresa solicitó suspender de inmediato el uso del no break y señaló que informará de esta alerta a las personas consumidoras en su sitio oficial, programa de lealtad y por correo electrónico a los miembros del programa Steren Card.

Asimismo, anunció como medios de contacto sus tiendas físicas en el país, el número telefónico 55 1516 6000, WhatsApp 55 9107 8080, correo electrónico info@steren.com.mx y la liga directa https://www.steren.com.mx/recall-nb-050.