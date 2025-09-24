Milán pierde un 0,13 % lastrado por la automovilística Stellantis y en línea con Europa

Roma, 24 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles a la baja y su selectivo FTSE MIB bajó un 0,13 %, hasta los 42.423,12 puntos, en línea con los principales mercados europeos y lastrado por los malos resultados del grupo automovilístico Stellantis.