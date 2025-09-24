Ministra de Interior británica alerta de que la retórica de la ultraderecha se descontrola

"Como políticos, debemos marcar la línea entre lo que es patriotismo y lo que es nacionalismo, hay una línea ahí - yo sé dónde está", dijo a ITV News Mahmood, quien asumió el cargo en una remodelación gubernamental el 5 de septiembre.

La ministra aseguró que controlar las fronteras crea espacio para que los ciudadanos británicos "sean acogedores con quienes vienen y contribuyen a nuestro país" y destacó que unas "fronteras seguras son necesarias para mantener unas relaciones raciales positivas".

Mahmood hizo estas declaraciones cuando el Gobierno laborista ha acelerado los vuelos de deportación de inmigrantes que cometen delitos, así como las devoluciones a Francia de ciertos solicitantes de asilo que llegan irregularmente en bote por el Canal de la Mancha.

El debate sobre inmigración en el Reino Unido se intensificó durante una ola de protestas en verano frente a hoteles que alojaban a inmigrantes indocumentados, alentadas por la extrema derecha y contrarrestadas por manifestaciones antirracistas.

Por su parte, el líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, que lidera las encuestas de intención de voto, prometió el lunes eliminar el permiso de residencia permanente para los inmigrantes si llega al poder, entre otras medidas restrictivas.