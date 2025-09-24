Mundo

Ministra de Interior británica alerta de que la retórica de la ultraderecha se descontrola

Londres, 24 sep (EFE).- La ministra del Interior del Reino Unido, Shabana Mahmood, alertó este miércoles de que la retórica de la extrema derecha "se está descontrolando" en el país y defendió la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza para preservar unas relaciones raciales positivas.

Por EFE
24 de septiembre de 2025 - 05:00
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2348

"Como políticos, debemos marcar la línea entre lo que es patriotismo y lo que es nacionalismo, hay una línea ahí - yo sé dónde está", dijo a ITV News Mahmood, quien asumió el cargo en una remodelación gubernamental el 5 de septiembre.

La ministra aseguró que controlar las fronteras crea espacio para que los ciudadanos británicos "sean acogedores con quienes vienen y contribuyen a nuestro país" y destacó que unas "fronteras seguras son necesarias para mantener unas relaciones raciales positivas".

Mahmood hizo estas declaraciones cuando el Gobierno laborista ha acelerado los vuelos de deportación de inmigrantes que cometen delitos, así como las devoluciones a Francia de ciertos solicitantes de asilo que llegan irregularmente en bote por el Canal de la Mancha.

El debate sobre inmigración en el Reino Unido se intensificó durante una ola de protestas en verano frente a hoteles que alojaban a inmigrantes indocumentados, alentadas por la extrema derecha y contrarrestadas por manifestaciones antirracistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, que lidera las encuestas de intención de voto, prometió el lunes eliminar el permiso de residencia permanente para los inmigrantes si llega al poder, entre otras medidas restrictivas.

Enlace copiado