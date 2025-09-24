Misión de paz de la ONU denuncia caída de un dron israelí en su cuartel general en Líbano

Beirut, 24 sep (EFE).- La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) denunció este miércoles la caída de un avión no tripulado israelí en su cuartel general en Naqoura, en el sur del país, donde se estrelló la víspera sin que se registraran víctimas ni daños materiales.