Misión de paz de la ONU denuncia caída de un dron israelí en su cuartel general en Líbano

"Pacificadores con experiencia en la eliminación de artefactos explosivos aseguraron y neutralizaron inmediatamente el aparato. Se determinó que el dron no estaba armado, pero iba equipado con una cámara", explicó la portavoz de los cascos azules Kandice Ardiel en su cuenta de X.
La responsable alertó de que cualquier aeronave israelí que sobrevuele el sur del Líbano está violando no solo la soberanía libanesa sino también la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que puso fin a la guerra de 2006 y es la base para el actual alto el fuego.
"La FINUL se toma cualquier interferencia o amenaza contra su personal, instalaciones u operaciones con la máxima seriedad, y protestará formalmente esta acción", zanjó Ardiel, al aclarar que el dron "cayó por sí solo" en su cuartel general.
El incidente se produce después de que a comienzos de mes drones israelíes ya lanzaran cuatro granadas cerca de personal de la misión en el sur del Líbano, en lo que los cascos azules calificaron como "uno de los ataques más graves" contra sus tropas desde el alto el fuego de noviembre pasado.
La FINUL, conformada por unos 10.000 soldados y comandada por Italia, tocará a su fin en diciembre de 2026, después de que el Consejo de Seguridad decidiera renovar su mandato una última vez entre presiones estadounidenses e israelíes para su salida del Líbano.