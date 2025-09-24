Multan a un medio público en Australia por despedir a una periodista que criticó a Israel

Aunque los abogados de la comunicadora habían pedido más del doble del monto establecido por el tribunal, la multa es una nueva victoria para la periodista, que en junio ganó el juicio contra la cadena pública, obligada desde entonces a pagarle otros 70.000 dólares australianos (unos 39.133 euros) por daños y perjuicios.

La Corte Federal de Australia dictó que la ABC contravino la Ley de Trabajo Justo al despedir a Lattouf, de origen libanés, "por razones que incluyen tener una opinión política opuesta a la campaña militar israelí en Gaza".

La periodista alegó ante el tribunal que había sufrido un despido improcedente -dos días antes de que terminara su contrato para presentar un programa de radio- por sus opiniones políticas, así como por presiones de grupos proisraelíes ejercidas sobre la cadena pública.

ABC, que según 9news ha gastado 1,1 millones de euros en la defensa legal de este caso, buscaba que la multa se fijase en torno a una tercera parte de lo estipulado hoy por el tribunal, y tiene ahora 28 días para pagar la indemnización a la periodista.

El mensaje que desató el despido fue publicado en Instagram y en él la periodista se hacía eco de un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) que acusaba a Israel de usar el hambre como arma de guerra en Gaza.

Esa denuncia de HRW fue respaldada este año por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que en agosto declaró la hambruna en Gaza, donde más 65.000 palestinos han muerto por ataques israelíes, en respuesta a los del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejaron 1.200 muertos en Israel.