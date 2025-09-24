Multan con cinco millones de dólares a concesionaria de aeropuerto dominicano por apagón

Un comunicado de la Comisión Aeroportuaria divulgado por la Presidencia Nacional indicó que la investigación preliminar del caso determinó que el fallo eléctrico fue causado "por el colapso del conjunto celda-seccionadora de media tensión de la terminal norte y la indisponibilidad del circuito de respaldo".

En virtud de esto, dicha comisión ordenó a Aerodom pagar cinco millones de dólares en concepto de multa y le ordenó asumir los costos asociados por los daños causado a los pasajeros y las líneas aéreas.

Asimismo, la comisión investigadora recomendó una intervención estructural del sistema eléctrico del AILA para su actualización, elevar su confiabilidad y prevención ante posibles sucesos.

Estas intervenciones se deben corregir y subsanar en un periodo de tres meses, añadió el comunicado, que también precisó que se debe reforzar el protocolo de manejo de crisis.

Según el organismo oficial, el domingo nunca se perdió el suministro de energía eléctrica de la red nacional y, de igual manera, siempre estuvieron disponibles las plantas de emergencia interna del AILA, resultando que la falla es responsabilidad total de Aerodom, debido a que se originó en un punto posterior a las instalaciones eléctricas de potencia, específicamente en un cable de transmisión a la terminal norte.

El AILA, el principal aeródromo de la capital dominicana y el segundo del país en número de viajeros, sufrió este domingo un fallo eléctrico a aproximadamente las 9 de la mañana que impidió procesar pasajeros en el edificio terminal, lo que imposibilitó el funcionamiento normal del aeropuerto hasta pasadas las 6.28 de la tarde.