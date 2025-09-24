OMC aplaude renuncia de China a estatus de país en desarrollo que le confería ventajas

El anuncio fue realizado por el primer ministro chino Li Qiang, quien declaró que su país ya no buscará un trato especial y diferenciado en futuros acuerdos de la OMC.

Durante décadas, ese trato especial ha otorgado a los países considerados en desarrollo ciertas flexibilidades en la aplicación de las obligaciones establecidas en los acuerdos de la OMC, en áreas como la propiedad intelectual, en la apertura de servicios o en la liberalización del sector agrícola.

Además, los países en desarrollo son potencialmente beneficiarios de una asistencia técnica con el fin de que cumplan los compromisos adquiridos.

El ascenso de China hasta convertirse en la mayor potencia comercial del mundo y en la segunda mayor economía llevó a que por años una serie de países, en particular Estados Unidos, le instara a renunciar a ese estatus.

"Esta declaración marca un paso significativo en las discusiones en curso sobre el papel de las grandes economías en desarrollo avanzadas dentro del sistema multilateral de comercio", señaló la OMC en un comunicado.

"Este es un momento crucial para la OMC. La decisión de China refleja un compromiso con un sistema de comercio mundial más equilibrado y equitativo, a la vez que envía una fuerte señal de apoyo a la reforma de la OMC", dijo por su parte Okonjo-Iweala.