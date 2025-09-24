ONG: Cerca de la mitad de menores de 5 años en Somalia podrían sufrir hambre en 2026

Nairobi, 24 sep (EFE).- Cerca de la mitad de los niños menores de cinco años en Somalia podrían sufrir desnutrición aguda para mediados de 2026 por la crisis causada por el conflicto y los fenómenos climáticos extremos, agravada por los drásticos recortes de la ayuda internacional, alertó este miércoles la ONG Save the Children.