ONG: Cerca de la mitad de menores de 5 años en Somalia podrían sufrir hambre en 2026

Según los últimos datos publicados por la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) -una herramienta que categoriza la gravedad de las crisis de hambre-, se estima que el número de niños que sufren desnutrición aguda en el país podría subir a 1,85 millones para julio de 2026.
"El hambre, que ya alcanza niveles alarmantes en toda Somalia, está aumentando a medida que la crisis climática sigue causando estragos, pero este año es incluso peor porque ahora nos enfrentamos a recortes masivos de financiación", lamentó en un comunicado el director interino de Save the Children en Somalia, Binyam Gebru.
"No proporcionar los fondos necesarias para prevenir el hambre extrema es una decisión política que debe revertirse antes de que sea demasiado tarde para millones de niños en Somalia", añadió.
La ONG señaló que, según los datos del IPC, las inundaciones, la escasez de lluvias, los altos precios de los alimentos y el conflicto en el país se han combinado para aumentar los niveles de hambre en un 30 %.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Así, se espera que 4,4 millones de personas, o poco menos de una cuarta parte de la población del país, experimenten altos niveles de hambre para finales de este año.
En este contexto, la ONG advirtió que los recortes globales en la ayuda reducen el acceso a los servicios de salud y nutrición, mientras la cobertura insuficiente de vacunación está llevando a un aumento de enfermedades, como el actual brote de difteria en el país.
En este sentido, el cierre de centros de nutrición y sanitarios -más de un cuarto de los que apoyaba Save the Children han sufrido esta suerte- dejó a más de 55.000 niños desde el pasado junio sin cuidado nutricional vital.
La drástica interrupción de la ayuda internacional impuesta por Estados Unidos y varios países europeos han puesto en riesgo la salud y la vida de millones de personas en todo el mundo, especialmente en África.