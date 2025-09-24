Países islámicos se comprometen a "cooperar" con Trump para poner fin a la guerra en Gaza

La cumbre, celebrada el lunes en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de la ONU y convocada por Trump, contó con la presencia de jefes de Estado como el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; el rey de Jordania, Abdalá II; el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; o el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.

Asimismo, también participaron el primer ministro de Pakistán, Mohamed Shehbaz Sharif; el primer ministro de Egipto, Mustafa Madbuli; el ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdalá bin Zayed Al Nahyan; y el jefe de la diplomacia de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, de acuerdo con un comunicado conjunto publicado este martes.

Durante la reunión, estos países expresaron "su compromiso de cooperar con el presidente Trump y destacaron la importancia de su liderazgo para poner fin a la guerra y abrir horizontes para una paz justa y duradera".

En este sentido, recordaron la "insostenible situación en la Franja de Gaza" y reiteraron la "posición común de rechazo al desplazamiento forzado" de los palestinos de su territorio, al tiempo que también recalcaron la necesidad de permitir el regreso de la población a sus tierras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los líderes enfatizaron la necesidad de poner fin a la guerra y lograr un alto el fuego inmediato que garantice la liberación de los rehenes y permita la entrada de suficiente ayuda humanitaria, el primer paso hacia una paz justa y duradera", según la nota.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, pidieron "definir los detalles de un plan de estabilización" también en Cisjordania ocupada, mientras que subrayaron la necesidad de garantizar un plan integral para la reconstrucción de Gaza en base al proyecto árabe y de la OCI aprobado el pasado marzo y que cifra en 53.000 millones de dólares la reconstrucción del enclave.

Precisamente, ese plan fue aprobado como alternativa a la iniciativa de Trump de convertir la Franja de Gaza en la "Riviera de Oriente Medio".

La reunión tuvo lugar antes de que el próximo lunes Trump reciba en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que será el quinto encuentro entre ambos desde el regreso del republicano al poder.

Diez países, entre ellos el Reino Unido y Francia, han reconocido esta semana de manera oficial el Estado de Palestina, una medida criticada por Israel y por Estados Unidos, que lo consideran una "recompensa" para el grupo islamista Hamás.