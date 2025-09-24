Paraguay reporta a Corte IDH avances en sentencias con su difusión y diálogo con indígenas

Asunción, 24 sep (EFE).- El Gobierno de Paraguay reportó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) avances en el cumplimiento de cinco sentencias contra el Estado, entre ellas por el acceso de pueblos indígenas a tierras ancestrales y el homicidio, en 1991, del periodista Santiago Leguizamón, informó este martes una fuente oficial.