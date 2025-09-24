París cae un 0,57 % en una jornada con poco movimiento

El indicador de referencia pasó todo el día en zona de pérdidas, para acabar en los 7.827,45 puntos, con un volumen de intercambio de acciones de menos de 3.400 millones de euros, lejos de lo habitual.

El industrial Thales lideró la jornada con una subida del 2,36 %, por delante del gigante de la distribución Carrefour, que se apuntó un 2,21 %, y de la energética TotalEnergies, que ganó un 2,12 % tras haber firmado la licitación para el mayor campo eólico de Francia.

En el otro extremo, el fabricante aeronáutico Stellantis se dejó un 3,40 %, por delante de tres valores ligados al lujo: Hermès (-3,14 %), LVMH (-2,69 %) y L'Oréal (-2,03 %).