París cae un 0,57 % en una jornada con poco movimiento

París, 24 sep (EFE).- Jornada tranquila, con pocos movimientos en la Bolsa de París, que acabó en números rojos, con un descenso del 0,57 % de su selectivo CAC-40, que vio partir así las ganancias de la víspera.

Por EFE
24 de septiembre de 2025 - 13:05
El indicador de referencia pasó todo el día en zona de pérdidas, para acabar en los 7.827,45 puntos, con un volumen de intercambio de acciones de menos de 3.400 millones de euros, lejos de lo habitual.

El industrial Thales lideró la jornada con una subida del 2,36 %, por delante del gigante de la distribución Carrefour, que se apuntó un 2,21 %, y de la energética TotalEnergies, que ganó un 2,12 % tras haber firmado la licitación para el mayor campo eólico de Francia.

En el otro extremo, el fabricante aeronáutico Stellantis se dejó un 3,40 %, por delante de tres valores ligados al lujo: Hermès (-3,14 %), LVMH (-2,69 %) y L'Oréal (-2,03 %).

