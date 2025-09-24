Partido de Machado exige "liberación inmediata" de dos activistas detenidos hace 61 días

"Exigimos la liberación inmediata de Albany y Nikoll. Recordamos que ellos son parte de los cientos de perseguidos, presos y desaparecidos que hoy padecen la arremetida del régimen", manifestó VV en una nota publicada en su página web.

Asimismo, llamó a los "organismos internacionales, a la sociedad civil venezolana y a la comunidad democrática global a mantener la presión y la solidaridad activa" para lograr la liberación de Colmenares y Arteaga.

"No son solo nombres en una lista de víctimas. Son líderes, amigos, hijos y luchadoras. Su libertad es también la libertad de Venezuela", expresó el partido opositor.

Este lunes, la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo que las investigaciones que ha efectuado en el último año, periodo en el que hubo un repunte de la represión relacionado con el resultado de las elecciones presidenciales de 2024, confirman que sigue ocurriendo "el crimen de persecución por razones políticas".

Destacó que "no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales", por lo que "la única esperanza de justicia para las víctimas" recae en definitiva en la comunidad internacional.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 823 presos políticos, la mayoría detenidos tras las presidenciales, cuando el ente electoral proclamó mandatario reelecto a Nicolás Maduro y la oposición liderada por Machado y Edmundo González Urrutia denunció este resultado como fraudulento.

El Gobierno y la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron varios delitos, una afirmación que rechazan varios partidos opositores y organizaciones.