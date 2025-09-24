Pensionistas españoles denuncian en el PE "discriminación" en las jubilaciones anticipadas

La petición fue presentada por el bufete de abogados Navas y Cusí y la asociación ASJUBI, que representa a unas 900.000 personas que, sobre todo debido a la crisis financiera de 2008, tuvieron que jubilarse antes de los 65 años pero habían cotizado ya durante más de cuatro décadas.

Según explicó el socio director del bufete, Juan Ignacio Navas, consideran "discriminatorio por razones de edad" que a estas personas se les aplique un coeficiente reductor a la hora de calcular su pensión mientras que para quienes se jubilaron a los 65 años, un periodo de cotización de 38 años es suficiente para recibir la pensión completa sin aplicar ninguna reducción.

"Eso precisamente va en contra de los derechos recogidos en la Carta de Derechos Humanos" de la Unión Europea, indicó Navas antes de intervenir en la comisión.

Los peticionarios consideran, en concreto, que esa diferencia de trato vulnera los principios fundamentales del Derecho de la UE, que exigen que las medidas de seguridad social se ajusten a criterios de equidad y proporcionalidad, y creen que la reforma del sistema de pensiones adoptada en 2021 no ha corregido la situación discriminatoria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alegan que el trato desigual entre los beneficiarios del régimen general de la seguridad y los miembros de las clases pasivas, los funcionarios públicos, constituye una discriminación directa que se manifiesta de varias formas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En concreto, en la posibilidad que tienen los segundos de jubilarse anticipadamente con un periodo de cotización más corto, la edad mínima de acceso más baja, de 60 años frente a 63 de la jubilación voluntaria y 61 del régimen general, la ausencia de coeficientes reductores a partir de los 35 años de servicio y la aplicación de reducciones considerablemente menores con solo 30 años cotizados.

La asociación considera que en España "no ha habido una respuesta suficiente" a sus demandas por lo que ha decidido iniciar acciones en el ámbito europeo, según explicó Navas.

A su juicio, la Comisión Europea podría actuar en este caso si tiene en cuenta cierta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en la materia.

En concreto, un dosier húngaro en el que la corte estableció que la competencia en materia de legislación de pensiones que tienen los Estados "no opera cuando se infringe el derecho primario", en este caso, la directiva que busca proteger contra la discriminación por cualquier tipo de razón.

Tras escuchar los argumentos, la Comisión de Peticiones decidió dejar abierto el dosier a la espera de una repuesta por escrito de la Comisión Europea, tal y como defendieron durante el debate eurodiputados del Partido Popular, los Verdes, La Izquierda y Patriotas por Europa.

El Ejecutivo comunitario, no obstante, argumentó durante el mismo que los sistemas de pensiones son competencia nacional por lo que corresponde al Estado español asegurar un "trato adecuado a los jubilados con largas carreras profesionales", aunque Bruselas "seguirá vigilando que ese trato siga cumpliendo con las recomendaciones y legislación de la UE".

El representante de la Comisión Europea reconoció, en todo caso, que sus informes muestran que en los regímenes de jubilación de la UE existe la tendencia a que el momento de la entrada en el mercado laboral y la duración real de la carrera profesional tengan una repercusión menor en la pensión que la edad a la que uno se jubila, lo que genera un "desequilibrio".

Esto sugiere que los sistemas de jubilación "posiblemente tengan que ajustar la trayectoria de llegada a la jubilación en función de diferentes perfiles profesionales para que esto no dé pie a un trato desigual", indicó.