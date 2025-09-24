Petro acusa al Gobierno paraguayo de no apoyar búsqueda de los asesinos del fiscal Pecci

"He buscado saber por qué asesinaron al fiscal paraguayo Pecci. Pero me ha sorprendido que no logré apoyo del gobierno paraguayo para ubicar a los asesinos", escribió Petro en su cuenta de X, en referencia a la intervención del presidente de Paraguay, Santiago Peña, ante la Asamblea General de la ONU.

Peña advirtió sobre la existencia de una "crisis de la democracia", al tiempo que rechazó el autoritarismo y la intolerancia que, según dijo, se traducen en "crímenes políticos", haciendo referencia a los asesinatos del senador colombiano Miguel Uribe Turbay y del activista conservador estadounidense Charlie Kirk.

Según Peña, ambos "en lugar de acudir a la violencia para imponer sus ideas", recurrieron al "debate libre, abierto, franco" y, a pesar de ello, fueron asesinados.

En ese contexto, Petro añadió hoy en su mensaje que no sabe "si los asesinos del fiscal Pecci sean los mismos de Miguel Uribe".

Uribe, precandidato presidencial en Colombia, falleció el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado en Bogotá mientras realizaba una campaña política.

Pecci, uno de los fiscales antimafia más respetados de Paraguay, fue asesinado por sicarios el 10 de mayo de 2022, cuando se encontraba en la playa de un hotel en la isla de Barú, cerca de Cartagena de Indias, adonde viajó con su esposa para pasar su luna de miel.

Por ese hecho, la justicia colombiana condenó a siete personas señaladas como autores materiales del crimen.

El pasado 10 de mayo, el hermano del fiscal antimafia de Paraguay, Francisco Pecci, pidió a la comunidad internacional "hacer presión" para esclarecer el magnicidio del funcionario, al considerar que en su país no han encontrado "justicia" para dar con los autores intelectuales del crimen.

"La justicia paraguaya para nosotros es una vergüenza. Literalmente, yo tengo que andar por los pasillos del Poder Judicial, del Palacio de Justicia, rogando para que alguien me atienda, para que algún juez me reciba para explicarle nuestra situación", relató Pecci a EFE.

Denunció, además, que en Paraguay supuestamente "hay un absoluto secretismo" que consideró "sospechoso", pues el Ministerio Público les ha negado el acceso a la carpeta fiscal de la causa, desde que se abrió la investigación en el país en octubre de 2023.