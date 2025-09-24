Piloto de Fuerzas Aéreas chilenas no apoyó al candidato ultraderechista Johannes Kaiser

Usuarios de redes sociales como Facebook o Instagram comparten un video de un piloto de las Fuerzas Aéreas chilenas volando en un caza que despliega un cartel con el mensaje "toda la fuerza área de Chile vota Kaiser", en referencia al candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, para las elecciones del próximo 16 de noviembre.

"Todos somos Johannes Kaiser Presidente (sic)", comparte un usuario en Facebook que se hace eco del material publicado en redes sociales.

Este mensaje ha comenzado a circular en medio de la campaña electoral en Chile, que celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo 16 de noviembre.

HECHOS: Las imágenes compartidas en redes fueron generadas con IA, como demuestran errores característicos de este tipo de videos —como cambios a través de los segundos en objetos como el casco del piloto o imágenes difuminadas o borrosas—. Además, no hay mensajes oficiales de las fuerzas chilenas que apoyen al candidato y por ley no pueden pertenecer a ningún partido.

En primer lugar, las imágenes compartidas en redes sociales presentan varios signos característicos de los videos generados con IA.

Durante la secuencia se observa cómo el casco del piloto varía a medida que se mueve: en un momento muestra en el lado izquierdo una zona gris con puntos y segundos después se transforma en una placa.

Además, la bandera de Chile en el brazo derecho del traje aparece difuminada, hasta el punto de que la estrella característica no se distingue con claridad.

También el mensaje de texto que porta el piloto contiene un error ortográfico frecuente en este tipo de videos falsos, al confundirse la palabra "área" con "aérea".

Una búsqueda en las redes sociales de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) no arroja publicaciones de apoyo a Kaiser ni comunicados o declaraciones en su defensa. Tampoco en su página web oficial figura algún mensaje dirigido al candidato presidencial del PNL.

Por otro lado, la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas prohíbe en su artículo 2 la vinculación de sus miembros a partidos o candidatos políticos, concretamente "el personal que integra las Fuerzas Armadas no podrá pertenecer a partidos políticos, a organismos sindicales, ni a instituciones, organizaciones o agrupaciones".

En conclusión, no es cierto un video en el que se observa a un piloto de las Fuerzas Aéreas chilenas apoyando al candidato presidencial Johannes Kaiser con un cartel en un caza, es una imagen generada con IA y no hay evidencias del apoyo de las fuerzas al político.