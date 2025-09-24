Presidente de Ecuador se traslada a la provincia más conflictiva por protestas indígenas

Noboa estaba en la provincia andina de Cotopaxi, pues desde el pasado 13 de septiembre trasladó de forma temporal la sede del Ejecutivo a su capital, Latacunga, en momentos en que aumentaban los reclamos por la eliminación del subsidio al diésel.

Sectores indígenas -gran parte de ellos en Cotopaxi- consideraron una provocación la decisión de Noboa e incluso en una marcha el pasado lunes intentaron pedir su salida del lugar, pero las fuerzas del orden mantenían resguardada la ciudad, por lo que los manifestantes no lograron ingresar a la urbe donde, por otro lado, decenas de personas marcharon en favor del Gobierno de Noboa.

También el lunes hubo hechos violentos en la ciudad de Otavalo (Imbabaura) cuando cientos de manifestantes atacaron un destacamento policial, dañó su infraestructura y quemó vehículos policiales y particulares.

Noboa denunció en la víspera que los manifestantes en Otavalo intentaron derribar un helicóptero "lanzando voladores", ello en referencia a imágenes que circularon en redes sociales donde se aprecia cuando se trata de alcanzar a una de estas aeronaves con un proyectil lanzado desde una especie de bazuca artesanal.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, calificó de "terroristas" a los ataques en Otavalo, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas dos venezolanos, presuntos integrantes del la banda delincuencial transnacional Tren de Aragua, originaria de Venezuela, y catalogada por el Gobierno de Noboa como "terrorista".

Precisamente Noboa despacha este miércoles desde Otavalo, donde hay un altísimo despliegue de seguridad, incluidas tanquetas militares.

La provincia de Imbabura amaneció hoy con un bloqueo parcial de ciertas vías, que forman parte de los quince cortes que se registraron a primeras horas del día en distintas zonas, según el ministro del Interior, John Reimberg.

El funcionario aseveró que el desplazamiento de Noboa a Otavalo no fue improvisado pues en la agenda consta la entrega de beneficios y bonos a ciudadanos en la provincia de Imbabura.

Tras una reunión con el bloque de seguridad, integrado -entre otros- por ministros y las máximas autoridades de policías y militares, Reimberg informó en la televisión Teleamazonas que Noboa "va a seguir en los diferentes recorridos que tiene planificado por el país".