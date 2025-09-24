Protesta violenta en la región del Himalaya indio fronteriza con China reclama autonomía

Según imágenes difundidas por medios locales, los manifestantes, asociados con la Leh Apex Body (LAB), una coalición de líderes políticos, sociales y religiosos que articula las demandas de autogobierno, prendieron fuego a las oficinas del BJP en la ciudad de Leh, capital de Ladakh.

La principal demanda del movimiento es que Ladakh obtenga el estatus de estado federado, lo que le otorgaría un gobierno y una asamblea legislativa propios. Actualmente, funciona como un "territorio de la unión", administrado directamente por el Gobierno central de Nueva Delhi.

Ladakh, fronteriza con China y con Pakistán, presenta una división religiosa particular en la India. Según las autoridades locales, en 2011, el 46 % de la población era musulmana, el 40 %, budista, y el 12 %, hindú.

El estatus actual de Ladakh se remonta a agosto de 2019, cuando el Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, eliminó el artículo 370 de la Constitución, que garantizaba la semiautonomía de la que gozaba toda la región de Jammu y Cachemira.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esa medida, el antiguo estado perdió su propia constitución y su bandera, y fue degradado y dividido en dos territorios administrados federalmente Jammu y Cachemira, y Ladakh.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La región de Ladakh es el principal punto de fricción militar entre la India y China, dos potencias nucleares que mantienen a decenas de miles de soldados desplegados en la zona desde los mortales enfrentamientos del valle de Galwan en 2020.

Por ello, la estabilidad interna de este territorio es un asunto de máxima seguridad nacional para Nueva Delhi.