Putin aumenta en 7,6 % salarios de funcionarios y diplomáticos pese a problemas económicos

El correspondiente documento fue publicado en el portal de información legal del Estado ruso.

El decreto estipula incrementar el salario mensual de los empleados públicos "en correspondencia con los cargos ocupados y los montos de los salarios" y de los empleados del Ministerio de Exteriores, embajadas y consulados "en correspondencia con sus rangos diplomáticos".

La medida fue anunciada horas después de que el Ministerio de Finanzas presentara al Gobierno un proyecto presupuestario para 2026 que se basa en una subida de impuestos de tipo general del IVA del 20 % al 22 % priorizando el gasto militar.

El objetivo de la subida del IVA es principalmente incentivar proyectos nacionales relacionados con la industria de drones y la robótica y automatización industrial, por ejemplo, que realmente también pueden cumplir una función militar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los considerables gastos militares se suman a los daños infligidos por el Ejército ucraniano a la infraestructura petrolera de Rusia y las sanciones impuestas por Occidente, que han afectado a la economía rusa, poniéndola al borde de la recesión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La economía rusa creció apenas un 1 % en los primeros siete meses del año, frente al 4,2 % en 2024.