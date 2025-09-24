Mundo

Reforzarán medidas de seguridad en universidad mexicana donde fue apuñalado un estudiante

Ciudad de México, 24 sep (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acordó este miércoles aumentar las medidas de seguridad tras el asesinato de Jesús Israel, el estudiante de 16 años apuñalado el pasado lunes por otro joven en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, ubicado en la ciudad de México.

24 de septiembre de 2025 - 20:05
En un comunicado, la institución educativa destacó que con la aprobación de estas medidas la UNAM iniciará “la revisión integral de los protocolos generales en materia de seguridad para alumnas, alumnos y las personas trabajadoras del plantel”.

Además, precisó que se propondrán “medidas adicionales de control y acceso y mejoras a la infraestructura de seguridad del plantel”, así como la implementación y refuerzo “de manera inmediata” de estrategias de apoyo psicosocial para los estudiantes y empleados.

Estas acciones por parte de la UNAM suceden a la vez que estudiantes y familiares de los afectados realizan una marcha silenciosa hacia la universidad en señal de luto y como protesta para mejorar la seguridad dentro de los espacios universitarios.

Esa misma marcha cortó el pasado martes alguna de las vías principales de la capital mexicana con rumbo a Ciudad Universitaria, en el sur de la metrópoli.

El rector de la academia, Leonardo Lomelí Vanegas, informó que se revisarían los “protocolos de seguridad” para lograr “espacios seguros y libres de violencia”.

